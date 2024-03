Taux de chômage stable dans le canton de Neuchâtel

Le taux de chômage est resté stable au mois de février 2024 en s'établissant à 3,3% dans le canton de Neuchâtel selon les statistiques parues ce jeudi. Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 54 pour atteindre 4'707, alors que le nombre de chômeurs a augmenté de 21 avec un effectif qui s'établit désormais à 2'945 personnes. Le chômage des jeunes est descendu de 0,2 point pour s'établir à 3,6%, tandis que le chômage des seniors reste à 2,9%.



L'effectif de chômeurs a diminué de 34 dans le domaine de la construction, tandis qu'il a augmenté de 32 dans les secteurs d'activités spécialisées scientifiques et techniques et de 17 dans l'hébergement et la restauration. La région avec le plus haut taux de chômage est la région Montagnes (3,9 %), suivie du Littoral (3,3%), le Val-de-Travers (3%) et enfin le Val-de-Ruz (2,1%).



Au niveau national, le taux de chômage a légèrement diminué en février en comparaison avec le mois précédent. Il est passé de 2,5% à 2,4% selon les chiffres du Secrétariat d'État à l'économie. /comm-jad