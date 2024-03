Le Prix Louis Vuitton Watch pour un Neuchâtelois

La première édition du Prix Louis Vuitton Watch est revenue à un Neuchâtelois. Horloger aux Brenets, Raoul Pagès a été honoré le 6 février dernier à Paris. Cette compétition est réservée aux créateurs et artisans sans marque de l’industrie horlogère. C’est grâce à sa montre, la RP1, que le Brenassier a été primé et a reçu une dotation de 150'000 euros. Ils étaient mille au début à espérer décrocher ce prix pour la première fois, puis cinq en finale. « Les juges ont examiné la qualité des pièces, la créativité ou encore l’innovation. Ils m’ont dit qu’ils avaient ressenti dans ma montre, l’âme et la passion de l’horloger », explique Raoul Pagès.