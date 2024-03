Bilan routier 2023 : les accidents ont augmenté sur les routes du canton

La Police neuchâteloise a communiqué jeudi son bilan routier pour l’année 2023. Celui-ci se base notamment sur l’accidentologie, les comportements des usagers et les infractions de vitesse.

Augmentation du nombre d’accidents

Les accidents de circulation avec des blessés et tués ont augmenté de façon constante depuis 2013 sur les routes. La Police neuchâteloise a enregistré 471 blessés et cinq tués en 2023, soit sept et trois de plus que l’année précédente. Les comportements des conducteurs et l’inaptitude à la conduite sont les principales causes de ces accidents. Sur les 13'388 tests d’alcoolémie effectués, 3,95% se sont révélés positifs, et parmi eux, 83% sont des hommes. Au sujet des stupéfiants, 195 personnes ont été testées positives alors qu’elles circulaient sur la voie publique. Un accident sur trois est causé par une conduite sous l’effet de médicaments. Pour inverser les statistiques de l’année 2023, une prévention accrue et des patrouilles sont prévues sur les axes routiers du canton, en plus des contrôles habituels.

Tendance à la baisse pour les excès de vitesse

Au niveau des contrôles de vitesse, la police a mesuré 42 millions de véhicules à l’aide de radars fixes et semi-stationnaires. Selon le communiqué, 140'963 amendes et 1'280 dénonciations ont été infligées l’année dernière. Les feux rouges avec radars ont été brûlés par onze automobilistes. Les équipes de radars mobiles ont quant à elles contrôlé 1'553 véhicules sur les 906'126 mesurés. 5,47% d’entre eux étaient en infraction, résultant à 48'107 amendes d’ordre et un taux d’infraction en baisse. Les « chauffards », exclusivement masculins, sont en augmentation sur les routes du canton, avec 17 cas d‘infractions importantes à la circulation, soit neuf de plus que l’année précédente.

Quoi de neuf en 2024 ?

Dès le 1er avril prochain, les vélos électriques allant jusqu’à 45km/h devront être équipés d’un compteur de vitesse pour circuler sur les routes suisses. Le permis de conduire en papier bleu cessera d’être valable à partir du 31 octobre 2024. La police encourage les automobilistes à les « échanger dès maintenant, auprès du Service cantonal des automobiles, contre le permis format carte de crédit ». /comm-fba