Philippe Eckert : « Nous devons proposer l’hôpital du futur »

Quelle solution pour le futur ?

Aujourd’hui, le monde de la santé fait face à de nombreux défis avec notamment le vieillissement de la population ou encore le manque de main-d’œuvre. Dès lors, est-ce que le modèle neuchâtelois avec deux hôpitaux de soins aigus peut durer à moyen terme ? « Il y a un cadre légal qui fixe le RHNe aujourd’hui. Il y a une répartition des missions qui s’est faite et c’est très important. Il nous appartient maintenant de proposer l’hôpital du futur, celui qui répondra aux besoins de la population neuchâtelois dans dix à vingt ans », esquive Philippe Eckert.

Des finances vouées au rouge ?

Cette année, le Réseau hospitalier neuchâtelois s’attend à un budget déficitaire de 14 millions de francs. Plus largement ces dernières années, l’institution a peiné à afficher des chiffres noirs. On est en droit alors de se demander si l’équilibre financier n’est pas un objectif trop ambitieux pour un hôpital public. « Ces problèmes tiennent aussi à des facteurs externes comme l’inflation ou les tarifs hospitaliers. Toutefois, on doit poursuivre le travail pour notamment améliorer la coordination des soins et désengorger l’hôpital », analyse le nouveau président du Conseil d’administration. /dpi