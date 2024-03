Elections communales : l’anticapitalisme comme bannière pour SolidaritéS

Emancipation en vue ?

L’avenir du groupe parlementaire VertsPopSol est peut-être aussi en jeu lors de ces élections. SolidaritéS ne cache pas ses critiques envers le Conseil communal actuel et principalement certains différents avec la Verte Nicole Baur, notamment lors de l’affaire du parcours de la Grève féministe de juin dernier. Alors qu’à l’origine, le groupe encore appelé PopVertSol réunissait de petits partis de gauche désireux d’exister face au grand frère socialiste, la nouvelle force politique des Verts semble avoir brisé l’équilibre. Si SolidaritéS et le POP arrivaient donc à avoir 4 élus (le minimum nécessaire pour former un groupement au sein du Conseil général), un nouveau groupe, sans les Verts, serait-il envisagé ? « Il n’y a pas eu de discussion sur le sujet. Pour le moment, on trouve intéressant d’être un grand groupe », tempère Mila Meury-Touré. « Par la suite, on verra ce que diront le POP et Les Verts et notre nombre d’élus ».





Une liste épurée

Tout comme le slogan anticapitaliste, la liste Solidarités pour ces élections communales est aussi plus concentrée. Le mouvement a décidé de mettre en avant des militants engagés au quotidien, misant sur l’expérience plutôt que sur la quantité.