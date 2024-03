Le PLR chaux-de-fonnier veut « un rééquilibrage à droite » aux prochaines « communales »

Le Parti libéral-radical veut gagner un ou deux sièges au Conseil général de La Chaux-de-Fonds lors des élections communales du 21 avril. Et ainsi, participer à un « rééquilibrage des forces politiques » dans la métropole horlogère, la gauche bénéficiant actuellement de la majorité qualifiée au législatif.

Le PLR chaux-de-fonnier, qui avait communiqué début février le nom de ses quatre candidats au Conseil communal – le sortant Jean-Daniel Jeanneret, la conseillère générale et députée Sarah Curty, le conseiller général Frédéric Vaucher et l’indépendant Zachary Mores –, a dévoilé ce lundi ses ambitions et sa vision d’avenir.