Junior Tshaka parrain de la semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme

Conférences, débats, expositions ou ateliers, Neuchâtel vit entre le 4 mars et 30 avril au rythme de la 29e Semaine d’actions contre le racisme (SACR), annonce le canton dans un communiqué publié ce lundi. Il s’agira de se questionner sur la situation des droits humains aujourd’hui, sur les défis à relever à l’heure où des populations subissent violences et guerres à travers le monde, et sur la situation de la Suisse qui s’apprête à célébrer le 50e anniversaire de sa ratification de la Convention européenne des droits de l’homme.

Au cours des différents événements prévus, plusieurs personnalités suisses et internationales prendront la parole : le philosophe Souleymane Bachir Diagne, l’historien Nicolas Bancel, l’autrice-compositrice-interprète Licia Chery ou l’humoriste et acteur Christian Mukuna.

Pour la première fois en Suisse, l’exposition du musée parisien de la Porte Dorée « Ciao Italia », sera proposée au public, complétée par une exposition sur l’immigration italienne en Suisse conçue par l’historien neuchâtelois Marc Perrenoud.

La soirée officielle de la 29e Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme, placée sous le signe de la musique, se tiendra le 21 mars à la Case à chocs en présence du parrain d’édition, Junior Tshaka.

La SACR est coordonnée par le Forum tous différents-tous égaux et le service de la cohésion multiculturelle. Elle s’inscrit dans un mouvement romand et international qui commémore tous les 21 mars la tragédie survenue en 1960, lorsque la police sud-africaine avait abattu 69 manifestants qui protestaient contre l’apartheid. /comm-cwi