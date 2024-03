Valangin au féminin

Catherine de Watteville est un personnage haut en couleur au destin rocambolesque. Issue de la haute bourgeoisie bernoise, elle est surtout connue pour avoir été une espionne pour le compte du roi Soleil. « Démasquée, elle est torturée et bannie et finira sa vie à Valangin où elle est enterrée. Julie L’Eplattenier est une paysanne instruite. Elle a des pensionnaires à qui elle enseigne le français et les bonnes manières. Sa vie, on la connait grâce à la correspondance qu’elle a entretenue avec son frère et dans laquelle elle racontait sa vie quotidienne. » Julie L’Eplattenier est royaliste dans un monde qui change et devient de plus démocratique et républicain « même si les femmes n’avaient pas le droit de vote. »

Pour monter cette exposition, le Château et Musée de Valangin s’est appuyé sur de l’écrit. « On a des lettres de Julie à son frère entre 1816 et 1836. » Elle lui raconte sa vie quotidienne. L’institution s’est aussi basée sur les mémoires rédigées par Catherine de Watteville ainsi que sur le testament de Guillemette de Vergy et de quelques lettres qu’elle a écrites pour se « plaindre de plusieurs affaires qu’elle devait gérer. »





Liens avec le Château

Ces trois femmes ont des liens différents avec le Château de Valangin. Guillemette de Vergy y a vécu. Pour Catherine de Watteville et Julie L’Eplattenier « c’est un peu différent. Dès le 17e siècle, le château est une prison et on y voit que des gens malfamés. »