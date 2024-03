Participation record à la Marche du 1er mars

Le 1er mars n’est pas simplement une date dans le calendrier ; c’est le symbole fort de la Révolution neuchâteloise de 1848. Le vent de la liberté souffle. Les révolutionnaires prennent le Château et Neuchâtel aligne son destin avec celui de la Confédération. Un jalon décisif de l’histoire. Un jour mémorable qui a consolidé les fondations du canton en tant qu’entité libre et unie. Aujourd’hui, c’est l’essence même de l’identité neuchâteloise qui est honorée. La République a célébré l’an dernier son 175e anniversaire. Le succès des festivités et des événements organisés, tels que la torrée populaire ou les portes ouvertes du Château, ont mis en lumière le riche patrimoine, la culture et l’histoire du canton. Dans toutes ses régions, le canton se distingue par son esprit créatif et innovant, tous domaines confondus. Le projet de Capitale Culturelle Suisse, prévu à La Chaux-de-Fonds en 2027, est la preuve vivante de cette audace. La démocratie, socle de la liberté et de la prospérité, représente un trésor inestimable qu’il s’agit de chérir et de défendre sans relâche. Le 1er mars incite à réfléchir non seulement au passé glorieux du canton, mais aussi à appréhender l’avenir avec un regard serein, en surmontant les obstacles et en restant unis. Mars annonce le printemps, symbole de renouveau et de résilience. Des valeurs que les Neuchâteloises et Neuchâtelois incarnent avec fierté. L’éveil de la nature, dans toute sa splendeur, est un doux témoin de la force de vie et de la beauté du changement. Dans l’esprit du 1er mars, œuvrons ensemble à la construction d’un canton encore meilleur, en célébrant celles et ceux qui, par leur engagement, contribuent chaque jour à faire de Neuchâtel, un canton attractif et où il fait bon vivre. En ce jour, fêtons la victoire des valeurs républicaines et la naissance de l’État moderne, démocratique et prospère, en portant haut les couleurs du canton. Vive la République neuchâteloise ! Et vive l’esprit de 1848 !