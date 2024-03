Le monde en cause : les naissances au plus bas en Corée du Sud

Le nombre de nouveau-nés est au plus bas en Corée du Sud. Il a atteint 230'000 l’an dernier, soit son plus faible niveau depuis les premières statistiques sur le sujet en 1970. C’est ce qu’ont annoncé les autorités cette semaine, malgré les milliards de francs dépensés par le gouvernement pour encourager les naissances. À ce rythme, la population sud-coréenne va quasiment se réduire de moitié pour atteindre 26,8 millions d'habitants en 2100, selon l'Institut pour les mesures et l'évaluation de santé à l'université de Washington aux États-Unis. L’éclairage d’Alexandre Rossé :