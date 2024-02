Policiers en civil pris à partie

C’est un acte d’hooliganisme. A l’issue du match entre Neuchâtel Xamax et Thoune, vendredi 23 février, deux policiers en civil ont été la cible d'ultras ​thounois à la sortie du stade. C’est ce qu’indique ce jeudi un communiqué de la Police cantonale. En observation à la hauteur de l'Église rouge, ces policiers ont été repérés et pris à partie par un groupe de supporters ultras du FC Thoune. Dans le but de se protéger et de se dégager des individus cagoulés qui voulaient en découdre, les policiers ont fait usage du spray de défense. À la suite de quoi les agresseurs ont quitté les lieux. /comm-mne