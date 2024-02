Les locaux de Vögele Shoes n’abriteront plus de magasin

Quant à la question de savoir si les loyers demandés ne sont donc pas trop élevés, Marc Vuarraz estime que ceux-ci ne sont justement pas exorbitants. A titre de comparaison, celui des anciens locaux de Vögele coûterait environ 25% de moins que le loyer que payait Casa à la rue du Seyon (plus de 19'000 francs), alors que la surface à la rue St-Honoré est deux fois plus grande.





L’extérieur remis à neuf

Les travaux de transformation et d’assainissement de la bâtisse devraient coûter entre 2,5 et 3 millions de francs. Tout l’intérieur sera rénové et le toit refait. L’enveloppe extérieure connaîtra, elle, un coup de frais. Les fenêtres seront remplacées pour retrouver un aspect plus proche de celle d’origine et les façades lavées.