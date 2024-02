Réduire les factures en louant son toit

Louer son toit à une entreprise pour faire baisser ses factures d’électricité. C’est le concept du contracting solaire. En hausse dans le canton, cette méthode permet une utilisation durable et locale de l’électricité. Dans le détail, rien de très compliqué : le particulier loue son toit à un fournisseur énergétique. Celui-ci vend ensuite l’électricité au propriétaire du bâtiment. Contactés, les énergéticiens Groupe E et Viteos disent avoir respectivement 20 et 100 installations dans le canton de Neuchâtel. Des deux côtés, l’ambition de développer encore davantage ce type de méthode est présente. Difficile cependant de saisir la différence entre une installation traditionnelle et un contracting solaire. Selon Luca Salvodelli, responsable unité nouvelles énergies renouvelables et mobilité électrique à Groupe E « le propriétaire investit zéro franc le premier jour, il ne prend pas en charge les coûts d’exploitation ».