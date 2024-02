Incendie à La Chaux-de-Fonds

Incendie à la rue de la Charrière à La Chaux-de-Fonds. Le feu s’est déclaré dans l’appartement du 3e étage du numéro 13 mercredi vers 14 heures. Toutes les personnes présentes ont pu être évacuées. Elles n’ont pas été blessées. Deux chats sont morts dans l'incendie. Les locataires devront être relogés. Pour les besoins de l'intervention, la rue de la Charrière a été fermée à la circulation. Pour l’heure, la Police neuchâteloise indique que la piste criminelle semble exclue.

Cet évènement a nécessité l'engagement du Détachement de premiers secours (DPS) de La Chaux-de-Fonds qui s'est rendu sur place avec six véhicules et neuf personnes. Ils ont été appuyés par quatre pompiers du DPS Neuchâtel ainsi que huit pompiers volontaires. Deux ambulances du Service d'incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises et des Ambulances des vallées neuchâteloises sont venues sur place pour procéder aux divers contrôles auprès des personnes présentent dans l'immeuble lors de l'incendie.

Une instruction pénale a été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances du sinistre.

Le 26 janvier, un incendie s’était déclaré à la rue de la Charrière 89. Il avait fait un blessé grave. /comm-sma