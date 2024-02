« Il y aura toujours du travail » en hôtellerie-restauration

Les horaires de travail ne leur font pas peur non plus. Morgane Monroy Paredes travaille pour l’instant plutôt le matin, mais elle devra passer par toutes les postes de l’Hôtel de l’Aigle dans le cadre de son apprentissage. Nolan Pêcheur a commencé récemment avec les horaires du soir, jusqu’à 23h. « Au début c’était compliqué, mais avec le temps, ça se gère. Par exemple si on commence à 15h, on a la matinée pour nous. »