Abbaye de Saint-Maurice : avant tout un travail d’historien

Une nouvelle mission pour Pierre Aubert. Le procureur général du canton de Neuchâtel a été chargé par l’Abbaye de Saint-Maurice, en Valais, d’enquêter sur les cas d’abus sexuels commis dans l’institution. Il s’agira avant tout d’un travail d’historien, avant d’être un travail de juriste. Pierre Aubert explique qu’il « faudra dépouiller des archives sur quelques décennies. On doit encore déterminer le point de départ, mais ce sera probablement les années soixante à septante. »

Ce travail sera réalisé par deux chercheuses de l’Université de Fribourg. Le rôle de Pierre Aubert sera de donner l’impulsion à ce groupe de travail, de collaborer aux recherches et de procéder à un certain nombre d’auditions de victimes ou de chanoines passés ou actuels. « Le but est d’avoir une approche historique, de remettre les faits dans un contexte qui a évolué au cours des années. Les sensibilités ont changé et le rôle de l’église a évolué. » Le travail de juriste de Pierre Aubert sera de déterminer les comportements qui pourraient constituer un abus au sens légal, de ceux qui seraient des comportements inadéquats. « Et si les faits ne sont pas encore prescrits ni jugés, de faire en sorte qu’ils puissent être dénoncés dans des conditions qui ne ruinent pas l’enquête. » Il précise que si l’on ne s’accordait que sur des critères juridiques, plusieurs décennies, couverts pas la prescription, auraient échappé aux investigations. Et les chanoines tenaient à ce que ces années soient aussi prises en compte.