Sensibilisation autour du cancer du côlon

Le cancer du côlon touche en moyenne 114 personnes par année dans le canton de Neuchâtel, dont 45 décèdent. Cette maladie, diagnostiquée particulièrement chez les plus de 50 ans, est un des cancers les plus répandus. Reste que s’il est détecté tôt, les rémissions se montent à 90%, d’où l’importance d’informer la population. Dans le cadre de Mars bleu, mois consacré à la prévention du cancer colorectal, le Réseau hospitalier neuchâtelois, l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE et la Ligue neuchâteloise contre le cancer s’unissent pour lancer une campagne de sensibilisation et de dépistage.