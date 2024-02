Sang O négatif: le canton veut une utilisation cohérente

Le Service régional neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguine (SRNJTS) a expliqué que "le risque d’utilisation abusive existe". Le Conseil d'Etat a cherché des éclaircissements après que trois députés socialistes l'ont questionné sur le sujet, à la suite d'informations de RTN et de la RTS.

"En utilisant excessivement les concentrés érythrocytaires de groupe O négatif, le risque existe de mettre en péril la transfusion des patients O négatif (qui ne peuvent recevoir que du sang de ce groupe) et des patients d’urgences vitales pour lesquels une transfusion de ce groupe est indispensable avant de déterminer son groupe sanguin", a rappelé le canton.

Et sans urgence vitale

Le SRNJTS relève toutefois qu’au niveau régional, son souci est de ne pas solliciter les donneurs de sang O négatif plus que nécessaire. Les cliniques qui ne reçoivent pas d’urgences vitales sont celles qui ont une utilisation la plus élevée de ces poches O négatif, a précisé l'institution.

Les cliniques privées en utilisent en moyenne un peu plus du double que les hôpitaux publics. "Les cliniques Montbrillant et Volta à La Chaux-de-Fonds, qui sont sensiblement des moins gros consommateurs, sont alimentées en sang par le même laboratoire d’hématologie que les sites de RHNe, celui-ci se trouvant à proximité dans cette ville et la consommation étant moindre". Pour les autres cliniques privées de la région, membres du groupe SMNH, le fournisseur est le laboratoire Synlab.

Le SRNJTS atteint un niveau de stock bas pour quatre groupes sanguins: O+, O-, A+ et A-. Par niveau de stock bas, il faut entendre un niveau de stock suffisant pour six jours et le fait que l’approvisionnement est à peine assurable.

"Cela n’a toutefois rien d’inquiétant pour la population Neuchâtel-Jura, car le SRNJTS alimente régulièrement avec ses stocks les hôpitaux d’autres régions (Genève et Berne)", peut-on lire dans la réponse du Conseil d'Etat. Concernant la situation sur le plan suisse, le niveau est bas pour tous les groupes sanguins, sauf le type AB-. La situation est donc plus favorable dans les cantons de Neuchâtel-Jura. /ATS