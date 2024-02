MEZeroE doit accélérer la transition énergétique dans le domaine du bâtiment

Accélérez la transition énergétique dans le domaine du bâtiment : c’est le but de MEZeroE. Cette plateforme digitale a été lancée le 21 février. Elle fait partie du projet européen Horizon 2020. Et c’est l’association neuchâteloise Compáz qui est chargée de la communication du projet. « La plateforme a été mise sur pied dans un contexte plus large qu’est la construction durable », explique Laure-Emmanuelle Perret, initiatrice et membre fondatrice de Compáz. MEZeroE va promouvoir la collaboration et l’avancement de solution de construction à faible impact environnemental et à faible consommation d’énergie.