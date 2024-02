Le coup d’envoi des élections communales 2024 est donné

C’est la première étape officielle qui doit emmener la population neuchâteloise à élire ses autorités communales pour les quatre prochaines années. Le délai du dépôt des listes pour les élections du 21 avril était fixé à ce lundi midi. Elles sont encore provisoires et peuvent être modifiées jusqu’au 6 mars. Premier constat : tant à Neuchâtel qu’à La Chaux-de-Fonds, le nombre de candidats par rapport à 2020 est en baisse. Tour d’horizon de cinq grandes communes.





Une surprise à Neuchâtel

En Ville de Neuchâtel, ils sont 17 à briguer un des cinq sièges du Conseil communal, huit hommes et neuf femmes. Quasi tous les partis avaient déjà annoncé leurs prétendants, excepté SolidaritéS qui présente Zoé Bachmann et Dimitri Paratte. Une surprise à relever avec une liste intitulée « Oser l’inédit » composée d’un nom, en la personne de Gilles Crelier. Et puis, grande nouveauté pour ce scrutin, l’élection au Conseil communal ne se fera plus à la proportionnelle, mais selon le système majoritaire à deux tours, avec un éventuel second tour le 12 mai.

Pour l’élection au Conseil général, 159 candidats sont répartis sur huit listes. Seul le parti Vert’libéral a réussi à remplir la totalité de sa liste avec 41 noms.

À La Chaux-de-Fonds, pour l’élection au Conseil communal, 26 personnes, 15 hommes et 11 femmes, en provenance de six listes, visent l’un des cinq fauteuils. Sans surprise, toutes et tous étaient déjà annoncés. Du côté du législatif, ils sont 151 à se lancer dans la course. Aucun parti de la Métropole horlogère n'est parvenu à aligner 41 candidats. Il y a quatre ans, le POP et le PLR avaient réussi.

Toujours dans les Montagnes, mais au Locle. Pour le Conseil communal, il y a 15 prétendants, huit femmes et sept hommes, en provenance de trois listes. Quatre habitent les Brenets. Pour le législatif, ils sont 76 en lice. À noter une liste nommée « Alliance locloise » qui réunit le PLR, le Centre et les Vert’libéraux.







Les Verts et Vert’libéraux disparaissent à Val-de-Travers

À Val-de-Travers, la Chancellerie annonce un total de 90 candidatures réparties sur cinq listes, c’est deux de moins qu’en 2020. Tant les Verts, qui comptent actuellement trois représentants au Conseil général, que les Vert’libéraux, avec un élu, ne se lancent pas dans la course.

Dans la commune de Val-de-Ruz, 84 candidats sont annoncés sur six listes.

Dans ces deux dernières communes, comme dans la majorité des autres du canton, c’est le Conseil général qui élit les membres du Conseil communal. /jpp