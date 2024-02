La formation en français séduit les futurs bénévoles de la Main Tendue du Nord-Ouest

Il est possible, depuis l’an dernier, de suivre une formation uniquement en français pour devenir écoutant au sein de la Main Tendue du Nord-Ouest. Sept personnes ont ainsi pu bénéficier de ce cursus l’an dernier au sein de l’antenne régionale de l’association d’aide et d’écoute. A l’heure où le recrutement pour une nouvelle volée est en cours, le directeur Christophe Amstutz se montre satisfait de ce bilan : « L’année précédente, suite à un malheureux concours de circonstances, nous n’avions formé que trois personnes. Et celle d’avant, cinq ». Outre le nombre, la répartition des genres a aussi changé en 2023. Alors que la très grande majorité des répondants sont des répondantes (34 sur 41), cette dernière volée était davantage équilibrée, avec trois hommes.

Ces personnes qui ont pris part à la formation de neuf mois ne se reconnaissent pas forcément dans le bilinguisme, explique Christophe Amstutz. Pourtant, selon le directeur, la langue ne représente pas le principal obstacle qui a retenu ces nouveaux bénévoles de s’engager : « Deux personnes sont bilingues et sur les cinq autres, deux ne seraient effectivement peut-être pas venues ». Reste que l’antenne du Nord-Ouest doit répondre à des appels tant en français qu’en allemand. N’y a-t-il pas un risque de décourager les personnes qui cherchent de l’aide et qui se retrouveraient face à un écoutant ne maîtrisant pas sa langue ? Christophe Amstutz ne le croit pas : « Si on regarde les chiffres, on parle de deux personnes qui sont, je dirais, inquiètes de devoir répondre en allemand sur un effectif total de 41 ». L’installation d’un système de répondeur qui redirigerait l’appelant en fonction de sa langue n’est, dès lors, pas à l’ordre du jour. L’association tient à maintenir un premier contact avec un humain et non avec une machine.





Encore de la place pour des bénévoles

Si l’engagement de ces sept nouveaux bénévoles a permis de soulager momentanément les effectifs de la Main Tendue du Nord-Ouest, les problèmes de personnel ne sont pour autant pas réglés à long terme. Il faudrait, dans l’idéal, environ 60 personnes pour permettre à l’antenne de tourner sereinement, dévoile Christophe Amstutz. Par année, jusqu’à 15 nouvelles têtes peuvent être intégrées en vue de suivre le cursus.

Quant à la formation en elle-même, outre le fait d’être donnée en français, elle s’organise en quatre modules qui s’étalent sur une durée totale de neuf mois. Les enseignements sont principalement dispensés sur des journées complètes, les jeudis et vendredis. Des intervenants externes prennent aussi part à des soirées d’information. Il est par ailleurs possible, précise encore Christophe Amstutz, que certaines personnes n’aillent pas au-delà du premier bloc du cursus : « Après, il y a toute une phase de sélection. On doit écouter les gens, et ça demande des capacités particulières ».

Toutes les personnes intéressées à rejoindre la Main Tendue du Nord-Ouest peuvent prendre part à une séance d’information soit à Bienne (26 février et 16 avril) en ligne (18 mars). /amo