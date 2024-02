Les Docks en chantier à La Chaux-de-Fonds

À l’est du site des anciens entrepôts Coop, le bâtiment actuellement en place sera revalorisé et accueillera à terme les archives cantonales et communales.

D’ici la fin de l’année, un rapport devrait arriver sur les pupitres du Grand conseil et du Conseil général de La Chaux-de-Fonds. À l’heure actuelle, on parle d’un investissement oscillant entre 30 et 35 millions de francs. En cas d’acceptation, les travaux pourraient commencer en 2027.