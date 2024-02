La victoire échappe à Nathan en finale du Swiss Voice Tour

Nathan a trouvé plus fort que lui en finale du Swiss Voice Tour. Le Neuchâtelois n’a pas décroché la victoire lors de la clôture de la saison 8 de ce concours de chant porté par la Coop, samedi soir au théâtre de Beaulieu à Lausanne. La palme est revenue à Giada chez les adultes et à Egor chez les enfants. Neuf finalistes se sont produits devant le jury composé de Vitaa, Nuit incolore, Wejden et Stress.

Les deux lauréats pourront enregistrer une chanson originale composée à leur intention. /comm-sbm