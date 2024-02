La He-Arc Ingénierie et le groupe jurassien Acrotec deviennent partenaires

La Haute école Arc et le groupe Acrotec vont travailler ensemble ces trois prochaines années. Les deux partenaires ont annoncé vendredi leur collaboration. Elle a pour but de stimuler le secteur de la recherche et du développement dans la région et de préparer les futurs ingénieurs aux défis des technologies de haute précision. Le groupe Acrotec, qui est basé à Develier mais qui est présent aussi sur sol neuchâtelois, est spécialisé dans la micro-mécanique de précision. Il allouera un budget annuel de 80'000 francs à la Haute école. « C’est une bonne opportunité pour nous d’avoir accès à un panel de compétences beaucoup plus larges », explique le directeur des nouvelles technologies d’Acrotec Philippe Jacot. Les deux partenaires travailleront ainsi ensemble sur des projets d’innovation.