Franc succès pour Décarbone ta boîte

Les entreprises ont joué le jeu lors de la journée Décarbone ta boîte. Plus de 140 personnes se sont réunies afin d’assister à l’évènement, annonce ce vendredi la Jeune chambre internationale de Neuchâtel. Cette initiative, lancée par la JCI en 2022, regroupe conférences et concours et vise à rendre visible des projets contribuant à la réduction des émissions de CO2 dans les organisations.

Au total, huit conférences se sont déroulées dans l’après-midi. Plusieurs personnes ont participé à ces échanges, dont le conseiller d’Etat Laurent Favre, en charge du développement territorial et de l’environnement. Différents thèmes ont été abordés, à l’image de l’agriculture, de la communication digitale ou encore de la logistique.

Trois lauréats récompensés

Plusieurs projets ont été présentés lors de la finale du concours Décarbone ta boîte. Trois d’entre eux se sont distingués et ont été récompensés par des prix à hauteur de 20'000 francs. Le bureau d’architecture Lutz Architectes a obtenu la première place pour son projet de rénovation énergétique d’une maison des années 50. L’Université de Neuchâtel s’est placée sur la deuxième marche du podium avec un projet de réglementation des déplacements professionnels en avion. Quant à la troisième place, elle a été attribuée à la manufacture Vaucher de Fleurier pour la réduction de sa consommation d’énergie dans ses bâtiments.

La Jeune chambre internationale se dit très satisfaite des résultats de l’édition 2024. « La résonnance de cette édition offre de belles perspectives d’avenir à Décarbone ta boîte », conclut l’association. /comm-edr