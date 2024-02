Cent-cinquante ans de gym à Neuchâtel

L’Association cantonale neuchâteloise de gymnastique fête cette année ses 150 ans. Le 31 mai 1874, treize sociétés et 162 membres décident d’unir leur destin et de créer une structure cantonale. C’était à l’Hôtel de la Croix blanche à Noiraigue. L’acte de Fondation a été signé quelques mois plus tard, le 18 octobre, à Neuchâtel. Martine Jacot, responsable communication pour ce 150e anniversaire, a expliqué vendredi dans La Matinale RTN, que les différentes sections de l’époque se sont regroupées sous la devise « s’unir pour être plus forts ensembles. » Leur but était de se regrouper « pour pouvoir participer à la fête fédérale, qui était annuelle à l’époque, et profiter de la formation que distillait la fédération. » À l’époque, les cotisations se montaient à 50 centimes par personne. Lors de sa création, l’association n’était ouverte qu’aux hommes. Aujourd’hui, entre 70 et 80% de ses membres sont des femmes et les clubs ont de la difficulté à recruter les garçons qui se tournent davantage vers le football ou le hockey sur glace.