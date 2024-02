Les Vert’libéraux et le Centre font front commun pour les élections à l'exécutif de La Chaux-de-Fonds

Trois femmes et deux hommes. Le parti des Vert’libéraux (PVL) et Le Centre ont révélé jeudi leurs candidats au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds. Pour les élections du 21 avril, les deux partis ont misé sur une liste commune au centre de l’échiquier politique, avec trois membres du PVL et deux du Centre. Une proposition historique. Le but, c'est d'unir leurs forces pour briguer un siège à l'exécutif, avec l’espoir d’y amener une femme. « Aujourd’hui, quand on va en séance et qu’on voit cinq hommes, ça paraît un peu étrange en 2024 », explique Pascal Kaufmann, président des Vert’libéraux pour la section des Montagnes neuchâteloises.