Le Locle : les Verts et le PS s’allient pour les Communales

Le Parti socialiste des Montagnes neuchâteloises et les Verts unissent leurs forces pour les élections communales au Locle. Les listes pour le Conseil communal et le Conseil général sont composées de candidats des deux partis, des profils variés selon le communiqué transmis ce jeudi, dans le but d’assurer la majorité de gauche dans la Mère Commune. Pour l’exécutif, cinq candidats se sont annoncés : trois femmes socialistes et deux verts. Il s’agit de Corine Bolay Mercier et Joëlle Eymann, toutes deux députées au Grand Conseil, de Yasmina Produit, députée suppléante. Les Verts sont représentés dans cette liste commune par Joël Galvani, conseiller général, et Philippe Rouault, conseiller communal sortant. Les deux partis de gauche présenteront également 17 candidats pour le législatif, « pour s’assurer de mieux faire entendre leur manière d’envisager l’avenir de notre commune et continuer à défendre nos valeurs de solidarité, de durabilité et de proximité », explique le communiqué. L'objectif de ces listes est de garantir le siège occupé actuellement par les Verts et de retrouver un siège socialiste à l'exécutif. /lgn