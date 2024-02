La der pour Marc Atallah à la Maison d’Ailleurs

Immersion à la Maison d’ailleurs à Yverdon ! Le musée dédié à la science-fiction présente dès samedi sa nouvelle exposition. « Une autre vie ? » explore le thème de l'immersion dans la fiction à travers plusieurs installations artistiques mélangeant réalité virtuelle, mapping et intelligence artificielle. Il s’agit de la dernière exposition imaginée par Marc Atallah, l’ancien directeur de la Maison d’Ailleurs. Il a expliqué jeudi, dans La Matinale RTN, s’être intéressé à la notion d’immersion, « mais un peu différemment de ce qu’on a l’habitude de voir dans les musées. C’est-à-dire que j’étais intéressé par ce qu’il se passe en nous lorsqu’on est plongé en immersion dans une fiction, par exemple un film, un roman ou une bande dessinée. » Il précise qu’une des définitions de l’immersion « c’est de vivre une autre vie dans un autre monde. Le point d’interrogation (ndlr du titre de l’exposition) permet de s’interroger sur le fait que parfois on ne voit pas la fiction comme cette capacité à nous offrir d’autres points de vue. » Pour Marc Atallah, il faut sortir de cette immersion pour qu’elle soit intéressante. « On l’a tous expérimenté. C’est-à-dire que lorsque vous êtes plongé dans un film, par exemple, vous n’avez pas le temps de vous interroger sur ce qui est en train de se passer. Vous suivez l’histoire, vous vivez des émotions. Et c’est au moment où le fim se termine, une fois revenu à votre vie que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous interroger sur ce qui vous a plu. »