Encourager la décarbonisation à Neuchâtel !

Pour parvenir à l’objectif de zéro émission de CO2 en 2050, il existe de nombreux scénarios. « Je pense que le Canton de Vaud a fait le plus grand travail à ce niveau avec des prospectives » et les scénarios techniques qui vont avec.

« Et si on regarde les seuls scénarios qui nous permettent d’atteindre le zéro carbone en 2050, et même dans ces conditions c’est très difficile, c’est de diviser quasiment par deux la mobilité individuelle, de doubler le nombre de transports publics, c’est aussi isoler tous les bâtiments d’ici 2040. C’est un programme titanesque. » Marc Muller précise qu’il s’agit là de mesures techniques et non politiques. Et pour y parvenir, les entreprises « devront être très impliquées dans ce chantier. »

Pour Marc Muller, les choses sont claires : « si on veut respecter les accords de Paris, certains secteurs d’activités devront disparaitre, certains doivent beaucoup se réduire et d’autres doivent grandir très fortement. » Les secteurs d’activités qu’il faudra réduire sont ceux des loisirs. À l’inverse, le secteur du bâtiment va devoir grandir puisque « dans le bâtiment, on peut tout à fait isoler un bâtiment, on peut utiliser des énergies renouvelables, on peut le dessiner différemment pour valoriser l’énergie solaire qui entre par les fenêtres. Mais cela demande beaucoup de main-d’œuvre, énormément de compétences et beaucoup de nouveaux emplois. »

Les conférences ont lieu jeudi dès 13h30. /sma