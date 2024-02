CFA à Boudry: le canton pourrait résilier la convention

"Nous avons fait part au Conseil fédéral de notre grande préoccupation concernant le centre de Boudry. Nous attendons des mesures supplémentaires pour améliorer la qualité de vie de la population et celle des requérants", a déclaré mercredi Florence Nater, conseillère d'Etat en charge de la cohésion sociale, en réponse à une question du député UDC Evan Finger.

"Nous avons évoqué le fait que le canton envisage de ne pas reconduire l'accord au-delà de 2033 et que la question d'y mettre un terme de manière anticipée est envisagée, en l'absence d'une amélioration significative", a ajouté Florence Nater. La conseillère d'Etat a précisé que le canton souhaiterait néanmoins éviter cela.

Le site de Boudry est le plus gros de Suisse romande. Le canton aimerait que la capacité de 480 places soit revue à la baisse et que cette tâche soit répartie avec d'autres cantons. Le Conseil d'Etat aimerait aussi que la répartition des requérants se fasse différemment et que la petite minorité de personnes à problèmes soit mieux encadrée. /ATS