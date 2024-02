Association Tagada : C’est quoi ton truc ?

« Tagada, Tagada, voilà les Daltons » nous chantait Joe Dassin à la fin des années 60. Il faudra attendre 2023 pour qu’une association de la région prenne les mêmes traces, dans le but de proposer un suivi assisté par les chevaux, afin d’accompagner et de faire évoluer les enfants et les adultes.

L’association est portée par une équipe de cinq personnes, pleines de joie de vivre, et quelques chevaux, qui ont le rôle majeur de médiateurs, par leur capacité à ressentir les émotions. Virginie Sigrist, la présidente de l’association, et Roberto Piacenti, son second, étaient dans La Matinale pour nous faire découvrir l'association Tagada :