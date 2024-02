Val-de-Travers fête son quinzième anniversaire

C’est un anniversaire un peu particulier qui se prépare à Val-de-Travers. La Commune fête ce samedi le 15e anniversaire de la fusion. Les citoyens des neuf communes avaient accepté, le 24 février 2008, d’unir leur destin. Le coup d’envoi de la manifestation sera donné à 18h au Temple de Noiraigue. Les festivités se poursuivront au collège. Durant la partie officielle, deux citoyennes d’honneur, et non une, seront célébrées. Il s’agit de Marlyse Castellani, désignée en 2022 et de Danièle Chevalier, lauréate 2024. Claude-Alain Kleiner, membre du comité d’organisation de la Fête du 24 février a indiqué lundi dans La Matinale RTN qu’en raison du Covid la première n’avait pas pu être célébrée. Elle aurait dû l’être l’année passée, mais « l’an passé, la Commune et nous l’avons oubliée, par précipitation sans doute dans l’urgence de l’organisation. » Marlyse Castellani a été choisi en raison de ses nombreux engagements dans le domaine du bénévolat. « Elle a travaillé longtemps pour le Centre œcuménique de rencontre Cora. Et elle a une vie associative très riche, raison pour laquelle elle avait été désignée à l’époque ». L’autre lauréate est aussi une figure bien connue à Val-de-Travers. « Danièle Chevalier est un personnage qui a animé la vie des Bayards avec beaucoup de bonheur. »