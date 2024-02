Brassage et oxygénation de l'eau : le lac de Neuchâtel respire bien

Nos lacs sont-ils aussi menacés que le Léman ? La CIPEL, l'organe chargé de protéger les eaux du Léman, a révélé la semaine dernière que la température du lac avait atteint 13,6 degrés de moyenne sur l’année 2022. Un record. Ce réchauffement empêche le brassage de l'eau et l'apport d'oxygène en profondeur. Une situation qui pour le moment épargne le lac de Neuchâtel malgré un réchauffement des eaux profondes du lac de 1,2 degré entre 1958 et nos jours. « Nous avons un brassage complet des eaux par année », précise Isabelle Butty, hydrogéologue à la tête de la Section Eau et Sol du canton de Neuchâtel.