La centrale de biogaz de La Chaux-de-Fonds générera « moins d’odeurs »

Le projet de plus grande centrale de biogaz agricole de Suisse entre dans sa phase décisive à La Chaux-de-Fonds. Le Conseil général se prononcera bientôt sur un plan d’affectation spécial, élaboré pour ce site prévu à la sortie est de la ville. Et à l’horizon 2026, une petite cinquantaine d’agriculteurs devraient fournir de quoi couvrir la consommation en énergie de 1400 ménages.





« Moins d'odeurs »



Une soixantaine de personnes ont assisté à une séance d’information, la semaine dernière. Et comme la compostière des Bulles se trouve déjà dans le secteur, la plus grosse crainte, c’est les odeurs… « Il y en aura moins », assure Arnaud Michaud collaborateur chez Viteos, qui avec les agriculteurs a fondé la société Agriteos, l’exploitant de la future centrale de biogaz. « Agriteos va traiter une bonne partie des déchets verts de la ville de La Chaux-de-Fonds. Tout ce qu’il n’y aura plus à la compostière des Bulles sera méthanisé, il y aura donc moins d’odeurs grâce à ce projet-là. »