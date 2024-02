L’avenue de Longueville à Colombier fermée trois jours

Des travaux seront effectués du 26 au 28 février entre 8h30 et 16h30 à Colombier sur L’avenue de Longueville, reliant la rue du Château et la route de l’Arsenal. Le communiqué du Service des ponts et chaussées paru lundi annonce la sécurisation et le rajeunissement partiel de l’avenue. La sécurité des écoliers et des automobilistes empruntant l’allée est menacée par le « dépérissement des tilleuls », accentué par les sécheresses de ces dernières années.

Certaines mesures compensatoires seront mises en place avant le printemps pour garantir l’habitat des chauves-souris présentes dans le secteur. Des travaux d’élagage, d’abattage et de dessouchage seront réalisés sur les bordures vertes de l’allée. Cela, afin de planter de nouveaux arbres à l’automne. Ces travaux nécessitent une fermeture complète de l’axe, qui sera ouvert au trafic avant 8h30 et dès 16h30. Une déviation par le village de Colombier « selon la signalisation mise en place » sera mise en place, selon le communiqué. /comm-fba