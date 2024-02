Yves Fatton : « la relève est là »

Parmi les moments forts de ces quatre législatures, Yves Fatton retient la toute première séance du Conseil général de la commune fusionnée. « Indépendamment du fait que c’était une soirée extrêmement festive, tardive, elle a marqué une longue période de préparation. Depuis 1996, il a fallu préparer cette fusion et là, on s’est rendu compte qu’on y était, que c’était le début de l’aventure et que tout était permis. On avait une page blanche. Et cette page blanche, jusqu’à présent, on l’a bien remplie. » Yves Fatton terminera son mandat au mois de juin. Il compte ensuite prendre un peu de repos, se reformer dans certains domaines. « Et ensuite, on verra au début de l’année prochaine. » /sma