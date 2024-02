Le monde en cause : crise politique et incertitudes au Sénégal

Le Sénégal traverse une période d’incertitudes et de crise politique. Le président, Macky Sall, a annoncé il y a une dizaine de jours le report de l’élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février. Cette décision a été vivement critiquée par l’opposition. Des manifestations ont été interdites ces derniers jours alors que d’autres ont dégénéré et causé la mort de plusieurs personnes. Le report est justifié par un conflit entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, mais certains estiment que le président veut prendre du temps pour mettre de l’ordre dans le camp présidentiel. Les explications d’Alexandre Rossé :