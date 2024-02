Le POP veut garder ses deux sièges à l’exécutif du Locle

Lors de la présentation des candidats, vendredi, le président du parti, Cyprien Baba a rappelé que le POP s’appuie sur trois piliers pour orienter sa politique : la proximité, la dignité et le changement. La formation place sa campagne électorale sous le slogan : « Pour une société plus juste ».

Le Parti ouvrier et populaire entend au cours de la prochaine législature poursuivre les projets d’envergure en cours avec en priorité l’amélioration des infrastructures sportives, l’amélioration et la création de places de jeu et d’espaces dédiés au sport en libre accès, l’augmentation des aides pour les enseignants dans le cadre de l’école inclusive ou le développement de la campagne de promotion exogène. À cela s’ajoute la volonté de garantir des conditions de travail dignes et égalitaires, d’avoir des structures pré et parascolaires en suffisance, de favoriser l’accompagnement des jeunes en difficulté, de défendre les prestations complémentaires communales et d'augmenter l’offre de logement de qualité à des prix abordables. Le POP entend également peser de tout son poids, au niveau local et cantonal, pour que la réforme des entreprises en gestation ne se fasse pas au détriment du Locle et que l’impôt sur les frontaliers ne soit pas cantonalisé.

Contre une fusion

Lors de sa conférence de presse vendredi matin, le Parti ouvrier et populaire a insisté sur son opposition aux idées de fusion avec La Chaux-de-Fonds. « Agrandir la sphère décisionnelle c’est diminuer l’influence que nous avons sur la politique locale », explique le parti dans son communiqué.