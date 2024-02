La Chaux-de-Fonds : l’UDC veut conserver son siège à l’exécutif

L’UDC veut conserver son siège au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds. La section des Montagnes neuchâteloises a communiqué ce vendredi ses listes, validées par l’assemblée générale ce jeudi, en vue des élections communales de ce printemps.

Pour l’exécutif, l’ambition est de conserver le siège occupé par l’UDC depuis 2004. Ainsi la liste comporte deux noms : le sortant Thierry Brechbühler et Vincent Pittet, chargé de sécurité.

Pour le Conseil général, l’UDC de La Chaux-de-Fonds compte sur des actuels membres du législatif expérimentés et sur de nouveaux candidats. Ils seront huit au total, à savoir Thierry Brechbühler, Vincent Pittet, Jennifer Angehrn, Jean-Pierre Brechbühler, Jean-Denis Christen, Roland Galley, Lukas Räss et Lucas Tanner. Des candidats « qui s’engagent fermement en faveur d’une ville attractive, que ce soit en termes d’infrastructure, de fiscalité et de sécurité », relève le communiqué. La section UDC des Montagnes neuchâteloises écrit que « le développement économique et la domiciliation sont également au cœur des préoccupations ». /comm-lgn