Quand la police fait appel à la fiction

A la lisière entre réalité et fiction… Auteur de polars et Chef formation à la Police judiciaire à Fedpol, l’Office fédéral de la police, le Neuchâtelois Fabio Benoît vient de signer une enquête consacrée à la frontière, souvent poreuse, entre les enquêtes policières et l’imaginaire qui tourne autour. Rédigé à la demande de l’Institut suisse de police, l’analyse souligne par exemple l’importance de l’imagination dans le travail des enquêteurs.

Invité dans la Matinale RTN, Fabio Benoît rappelle aussi, comme il le fait dans son article, que les séries télé créent parfois de fausses attentes auprès de la population en ce qui concerne les procédures policières. Ainsi, de nos jours, le grand public s’attend souvent à ce que les résultats d’une analyse ADN soit obtenus en quelques minutes.

Et parfois, la réalité dépasse la fiction. C’est le cas dans le domaine des moyens dont dispose la police scientifique. Il y a quelques décennies, celle-ci ne disposait pas des techniques d’expertise génétique. Dans l’avenir, elle pourrait, selon Fabio Benoît, être capable par exemple d’identifier des suspects à partir des odeurs. /sma