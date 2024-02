Le BeRock passe par la case payante

Identité conservée

Ce changement notoire dans le fonctionnement du festival ne remet pas en question la mentalité de ce dernier, selon son président. « Le but était que cela reste abordable », explique Nicolas Baume. Avec des tarifs de 19 francs par soir, 49 francs pour l’abonnement complet et la gratuité pour les enfants de moins 16 ans, le festival qui a réuni 7'500 visiteurs en 2023 demeure en effet moins cher que ses concurrents. « Depuis la première édition, on a toujours été un peu des ovnis. Personne ne nous connaissait. Et ces dernières années, beaucoup de festivals ont bâché, nous on est toujours debout », résume le président de la manifestation.