Cinq candidats du PLR Le Locle Les Brenets pour les communales

C’est lors de l’assemblée générale de lundi, que le PLR Le Locle Les Brenets a désigné les candidats qui se présenteront aux élections communales le 21 avril prochain. L’objectif du parti de droite est de décrocher la majorité à l’exécutif, selon le communiqué transmis jeudi à la presse. Ainsi, Sarah Favre-Bulle, qui est conseillère communale, enseignante et agricultrice se présentera aux côtés d’Anthony von Allmen, conseiller communal, juriste et agriculteur. La liste se complète également avec Catherine Jeanneret, ingénieure HES en mécanique, directrice ; Peter Spahr, ingénieur ETS, responsable bâtiments et infrastructure, conseiller général ; et Gaëtan Dubois, contrôleur de gestion et Chef du groupe PLR au Conseil général.

En plus de l’approbation de sa liste, le PLR a profité de l’assemblée générale pour donner son feu vert à la stratégie de campagne, qui sera présentée plus en détail début mars. /comm-fba