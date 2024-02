Fou du volant intercepté à La Chaux-de-Fonds

Il en avait apparemment plus sous le capot que dans le ciboulot. Mardi vers 15h15, un automobiliste circulant dans le tunnel de La Vue-des-Alpes en direction de La Chaux-de-Fonds a procédé à un dépassement malgré la double ligne de sécurité, communique ce mercredi la Police neuchâteloise. Il a ensuite stoppé son véhicule et en est descendu, vraisemblablement avec la volonté d’en découdre avec un autre automobiliste qui le suivait. À la vue de deux gendarmes s’étant trouvé sur les lieux par hasard, et lesquels s’approchaient de lui, l’automobiliste est toutefois remonté dans son véhicule et a pris la fuite. Il a alors effectué à nouveau plusieurs dépassements malgré la double ligne de sécurité, mettant en danger plusieurs automobilistes qui circulaient normalement en face.

Dans son communiqué, la police explique que sa patrouille n’a pas pris en chasse le véhicule du fuyard pour « d’évidentes raisons de sécurité ». Néanmoins, la centrale neuchâteloise d’urgence a pu suivre le véhicule grâce aux caméras de surveillance. C’est finalement une patrouille de La Chaux-de-Fonds qui a intercepté le véhicule en fuite peu avant le giratoire du Bas-du-Reymond.

L’automobiliste intercepté est un homme âgé d’une trentaine d’années et domicilié dans les Montagnes neuchâteloises. Son véhicule a été séquestré sur place.

Une instruction pénale a été ouverte par la procureure de service. En plus des sanctions pénales, l’auteur présumé s’expose à des sanctions administratives. /comm-rgi