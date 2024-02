Pro Senectute Arc Jurassien croule sous le travail

Pro Senectute Arc Jurassien tire la sonnette d'alarme. L'association régionale de soutien aux personnes âgées fait face à une augmentation significative du nombre de ses bénéficiaires, a-t-elle indiqué mardi à la presse.

L'an dernier, le nombre de personnes prises en charge a grimpé de 20%. Une hausse qui fait suite à celle de 15% enregistrée entre 2021 et 2022. Pro Senectute Arc Jurassien explique cette situation par plusieurs facteurs. D’une part, le succès de sa communication durant la pandémie notamment, qui a engendré de nouvelles demandes. Mais aussi en raison de l’évolution des besoins de la société. Les Suisses vivent de plus en plus longtemps et le soutien des familles n'est peut-être plus aussi important qu'il y a quelques années, expliquent les responsables de l’association. Quant au dispositif administratif qui régit les prestations, il devient complexe et difficile à comprendre, selon eux.