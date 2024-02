Le collège de Vauvilliers a besoin d’un coup de neuf

Mais avec plus d’élèves, il ne faut pas seulement plus de salles, mais aussi plus de places dans le parascolaire. La nouvelle structure construite en 2020 à côté du collège de Vauvilliers déborde déjà, des tables de midi ont dû être mises sur pied dans une salle privée du village pour faire diner les plus grands enfants. Et une solution est envisagée pour la suite : une des nouvelles salles prévues, dite polyvalente, pourrait être équipée d’une cuisine et accueillir un traiteur pendant la pause.





Une enveloppe exceptionnelle

Un point pourrait susciter la discorde ce vendredi au législatif : non pas la nécessité de ces travaux, mais leur financement. 22 millions de francs, c’est une enveloppe exceptionnelle pour une commune comme Boudry. Alors le projet n’est-il pas un peu trop conséquent ? Par exemple était-il vraiment nécessaire d’y inclure la rénovation de la piscine ? « Je dirais qu’on profite de l’occasion puisque cette réfection devrait être faite », répond Jean-Michel Buschini.