Services de secours davantage sollicités en 2023

Plus de trois interventions par jour en moyenne : l’entité RDIL, pour Région de défense incendie du Littoral neuchâtelois, a été sollicitée 1'264 fois l’an dernier, soit une hausse de 11,6% par rapport à 2022. « Plus de la moitié (56%) de ces interventions étaient liées au feu et aux éléments naturels », peut-on lire dans le communiqué diffusé lundi. Par ailleurs, 7% des missions de sauvetage ont été réalisées sur le lac. Les ambulances ont quant à elle réalisé 7'262 sorties.

Il faut relever encore les 500 interventions de la Sécurité publique et la mobilisation de la Protection civile, en appui notamment lors de la tempête du 24 juillet qui a provoqué d’importants dégâts dans les Montagnes neuchâteloises.

Cette solidarité s’est d’ailleurs étendue au-delà de la seule Protection civile. Pour Didier Boillat, conseiller communal en charge de la sécurité en Ville de Neuchâtel, il faut poursuivre dans cette voie en travaillant sur « la mutualisation et la complémentarité des missions de sauvetage ». /comm-sbm