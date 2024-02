La Maison du peuple de La Chaux-de-Fonds a 100 ans

Louis Aragon, Michel Polnareff, Joséphine Baker… De grands noms sont passés par la Maison du peuple à La Chaux-de-Fonds. Ce lieu emblématique vient d’avoir 100 ans.

Cette institution avait été créée par le mouvement ouvrier et inaugurée les 9 et 10 février 1924.

Depuis, le parti socialiste et le monde syndical ont quitté le bâtiment, qui ne redevient vraiment populaire que le temps d’un week-end par an, lors du festival Ludesco. Mais jusqu’en 1950, le lieu était un centre particulièrement vivant du monde des travailleurs et des débats de la gauche.





Les artistes succèdent au combat social

Ensuite la politique a cédé la place aux artistes et aux chanteurs, le Cercle ouvrier louant sa salle pour atténuer ses problèmes de trésorerie.

Sandrine Zaslawsky, bibliothécaire auteure d’un dossier documentaire consacrée à la Maison du peuple, nous a raconté cette histoire qui commence par « la trilogie ouvrière » et qui aboutit en 1982 au rachat du bâtiment par la Ville.

La suite reste à écrire… /vco