Impôts : coup de pouce pour les jeunes adultes du CPNE

Profiter d’une pause de midi pour y voir plus clair dans sa déclaration fiscale. Des élèves du pôle technologies et industrie du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) pourront bénéficier des conseils de spécialistes jeudi. Un rendez-vous Midi de l’impôt est organisé sur le site Klaus, au Locle. L’objectif est d’apporter un soutien aux 120 élèves devenus majeurs durant l’année 2023 au pôle loclois. Ce projet pilote vise à éviter que de jeunes adultes ne remplissent pas leur première déclaration fiscale et qu’ils soient taxés d’office et qu’ils ne manquent pas d’annoncer à l’administration le début d’une activité lucrative pour éviter un effet de rattrapage l’année suivante.

Ce rendez-vous est mis sur pied par le CPNE, le Centre social protestant (CSP), le Service des contributions, ainsi que le Service des formations post-obligatoires et de l’orientation. Si ce projet pilote se révèle concluant, il pourrait notamment être étendu à d’autres pôles du CPNE dès 2025. /comm-sbm