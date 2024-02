Marche du 1er mars : La Chaux-de-Fonds et la solidarité à l’honneur

Le programme de cette édition a été annoncé vendredi matin. Deux parcours sont possibles : un partira du Locle, et l’autre de Môtiers pour rallier le Château de Neuchâtel. Fanfares et vins d’honneur y attendront les participants dès 15h30. Des ravitaillements seront présents à chaque étape du parcours, avec une collation plus importante à Rochefort et Malvilliers pour le repas de midi. L’inscription à la marche est gratuite, mais obligatoire. Un billet pour rentrer gratuitement en transports en commun est disponible via cette inscription.